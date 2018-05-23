Volkswagen Amarok получил новый 258-сильный двигатель

Фото: Volkswagen
В германском Ганновере стартовало производство пикапа Volkswagen Amarok с новым мощным V6, генерирующим 258 л. с. Первые автомобили, как ожидается, поступят в шоу-румы дилеров в июне нынешнего года — предварительные заказы уже принимаются.
Виктория Базылева

Новый V6 с наддувом пришел на смену прежней трехлитровой дизельной «турбошестерке», которой оснащались «Амароки» в версиях Aventura и Highline. Его рабочий объем — три литра, мощность — 258 л. с., а максимальный крутящий момент — 580 Нм. В паре с мотором трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода 4motion.

Volkswagen Amarok с новым топовым двигателем можно опознать и внешне. Самому дорогому грузовичку полагаются эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски и уникальные оттенки окраски кузова, недоступные для других версий. Список оборудования машин в исполнениях Aventura и Highline не претерпел никаких изменений.

Предварительные заказы на новинку уже принимают в официальных дилерских центрах Volkswagen в Германии. У них первые «живые» авто появятся в июне. Наверняка, пикап в обозримом будущем доберется и до России. Ведь модификации с 224-сильным V6, который больше не будет устанавливаться на «Амароки», продаются и у нас.

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23 мая 2018
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