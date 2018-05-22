Как лишают «прав» за обгон велосипедиста

Превратиться на время в пешехода, обогнав чадящий на подъеме древний КамАЗ, обидно. Но еще обиднее, если тебя лишают водительского удостоверения когда ты аккуратно и с большим запасом обгонишь такого участника дорожного движения как велосипедист.
Максим Строкер

Теплая погода провоцирует массовый «вылет» на дороги велосипедистов. Их появление на проезжей части сулит любому водителю автомобиля не только дополнительные сложности, но и вполне реальную опасность лишиться «прав» в совершенно безобидной ситуации. Отечественные ПДД разрешают велосипедистам двигаться по правому краю проезжей части. И они там ездят если поблизости нет подходящего тротуара или ровной обочины. Проблемы у водителей с велосипедистами начинаются чаще всего на узких улочках или сельских дорогах, где для движения предназначены лишь по одной полосе в каждую сторону.

Либо на четырехполосных проездах, правые полосы которых сплошь заставлены припаркованным транспортом. То есть там, где для проезда по факту имеется, опять таки, лишь одна полоса в каждую сторону.

Когда едешь в таком месте и в какой-то момент перед глазами оказывается «корма» байкера, накручивающего педали, у тебя, как и у любого нормального водителя, возникает необходимость обогнать этого двухколесного и экологически чистого, но уж очень неторопливого участника дорожного движения. Большинство опытных водителей отлично знают, что велосипедист на дороге — существо плохо умеющее сохранять вертикальное положение. Поток воздуха от проехавшей машины может его шатнуть, отправив в ближайший столб. Кроме того, никто не знает, что там в голове у байкера: в какой момент ему вздумается резко вильнуть под колеса?

Поэтому водители стараются обгонять двухколесных, держа от них максимальный боковой интервал. Желание, с точки зрения безопасности велосипедиста, более чем правильное. Но как раз этот момент и является критическим в смысле сохранности водительских «прав». Дело в том, что согласно ПДД обгон запрещен: «на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной, на пешеходных переходах, на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях, в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью».

А поскольку велосипедист считается полноправным участником дорожного движения, то на него распространяются и все правила обгона. Другими словами, если ваша машина пересекла сплошную осевую при обгоне байкера на глазах сотрудника ДПС — готовьтесь остаться без «прав» на 4—6 месяцев или, в лучшем случае, лишиться 5000 рублей. При этом обгонять двухколесного в зоне действия знака «Обгон запрещен» можно, поскольку тут допускаются такие действия в отношении тихоходных транспортных средств. А велосипед к таковым относится. Безопасно для ВУ оставить позади байкера можно лишь одним способом: не обгоняя, а опережая его в пределах своей полосы движения, то есть без выезда на полосу встречного движения. Для двухколесного это, конечно, опаснее, но… свои «права» ближе к телу!

встречная полоса, сплошная линия, штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, велосипед, ГИБДД
22 мая 2018
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