Как лишают «прав» за обгон велосипедиста

Теплая погода провоцирует массовый «вылет» на дороги велосипедистов. Их появление на проезжей части сулит любому водителю автомобиля не только дополнительные сложности, но и вполне реальную опасность лишиться «прав» в совершенно безобидной ситуации. Отечественные ПДД разрешают велосипедистам двигаться по правому краю проезжей части. И они там ездят если поблизости нет подходящего тротуара или ровной обочины. Проблемы у водителей с велосипедистами начинаются чаще всего на узких улочках или сельских дорогах, где для движения предназначены лишь по одной полосе в каждую сторону.

Либо на четырехполосных проездах, правые полосы которых сплошь заставлены припаркованным транспортом. То есть там, где для проезда по факту имеется, опять таки, лишь одна полоса в каждую сторону.

Когда едешь в таком месте и в какой-то момент перед глазами оказывается «корма» байкера, накручивающего педали, у тебя, как и у любого нормального водителя, возникает необходимость обогнать этого двухколесного и экологически чистого, но уж очень неторопливого участника дорожного движения. Большинство опытных водителей отлично знают, что велосипедист на дороге — существо плохо умеющее сохранять вертикальное положение. Поток воздуха от проехавшей машины может его шатнуть, отправив в ближайший столб. Кроме того, никто не знает, что там в голове у байкера: в какой момент ему вздумается резко вильнуть под колеса?