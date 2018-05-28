Infiniti выведет на российский рынок две новые модели

Фото Infiniti
Представители бренда сообщили, что планируют пополнить модельный ряд свежими автомобилями, созданными на новых платформах с использованием инновационных типов силовых установок. Благодаря этому японский производитель уверен, что увеличит объем продаж на нашем рынке уже в этом году.
Иван Флягин

Новый среднеразмерный SUV Infiniti QX50, который поступит к дилерам совсем скоро, создан на абсолютно новой платформе. Модель дебютировала осенью прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», прием заказов на обновленный кроссовер Infifniti QX80 был объявил месяц назад. Автомобиль оснащается системой полного привода, бензиновым 5,6-литровым V8 мощностью 405 л. с. и семиступенчатым «автоматом». Модель доступна в двух комлпектациях — в семиместном исполнении она обойдется минимум в 4 855 000 рублей, а восьмиместном — от до 4 870 000.

Напомним, что не так давно компания Infiniti выявила заводской дефект, который может привести к самопроизвольному срабатыванию подушек безопасности на хетчбэках Q30 и кроссоверах QX30.

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28 мая 2018
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