Infiniti выведет на российский рынок две новые модели

Новый среднеразмерный SUV Infiniti QX50, который поступит к дилерам совсем скоро, создан на абсолютно новой платформе. Модель дебютировала осенью прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», прием заказов на обновленный кроссовер Infifniti QX80 был объявил месяц назад. Автомобиль оснащается системой полного привода, бензиновым 5,6-литровым V8 мощностью 405 л. с. и семиступенчатым «автоматом». Модель доступна в двух комлпектациях — в семиместном исполнении она обойдется минимум в 4 855 000 рублей, а восьмиместном — от до 4 870 000.

Напомним, что не так давно компания Infiniti выявила заводской дефект, который может привести к самопроизвольному срабатыванию подушек безопасности на хетчбэках Q30 и кроссоверах QX30.