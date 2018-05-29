АВТОВАЗ выпустит 33 новых автомобиля

АВТОВАЗ приглашает на работу как высококвалифицированных специалистов, так и совсем «зеленых» выпускников ВУЗов, готовых связать свою жизнь с автомобилестроением. Интересно, что производителю требуются не пара-тройка человек, а целая армия техников — в компании открыто аж 250 вакансий в отделе инжиниринга.

Кандидатов, успешно прошедших собеседования, ждут многочисленные тренинги, стажировки за границей, а также перспектива перевестись в какой-либо европейский центр Groupe Renault. Кроме того, им предстоит принять участие в реализации стратегии развития марки, согласно которой до 2026 года АВТОВАЗ явит миру 12 новых и 11 обновленных автомобилей.

Среди новинок от LADA — новейший кроссовер сегмента SUV-B, следующая генерация проходимца 4x4, «спортивная» модификация Vesta и «вседорожная» версия XRAY, обновленная Kalina-Granta и многие другие модели. Кстати сказать, некоторые из них тольяттинцы презентуют уже в августе нынешнего года на Московском автосалоне.