Опубликованы первые изображения кроссовера Renault Koleos Coupe

Кроссоверы пользуются бешеным спросом во всем мире, рынок перенасыщен. И дабы не затеряться среди конкурентов, автостроители вынуждены каждый раз придумывать что-то оригинальное. В последнее время популярность набирают купеобразные SUV. Поэтому даже если Renault и вправду однажды выпустит Koleos в модификации с покатой крышей, никто не удивится.

Руководство французской марки может пока и не планирует разрабатывать Koleos Coupe, а рендерные изображения в сети уже есть. «Я доволен тем, что у меня получилось. Знаю, что купеобразных кроссоверов нынче много даже в моем блоге, но мне нравится их рисовать. Наслаждайтесь» — написал польский дизайнер под иллюстрацией.

Зарисовок несуществующих кроссоверов-купе на страничке польского художника действительно много. Да и не только купе. Ранее он опубликовал изображения Volvo XC90 Coupe, нового BMW X2 в кузове кабриолет, хетчбэка Tesla Model 3 и даже несколько вариантов фэйслифтинга для пикапа Mercedes-Benz X-класса, который только-только поступил в продажу.