Кого чаще всего выбирают жертвой для подставы

Почти всегда злоумышленники «пасут» частные машины без пассажиров — те, в которых находится один водитель. Обычно исключаются очень дорогие премиальные модели, либо наоборот — совсем убитые экземпляры, а также служебные авто — такси, курьерская доставка, корпоративный транспорт и т. д.

Идеальный вариант, если на стекле машины красуется восклицательный знак или буква «у» (ученик). Неуверенный в себе начинающий автолюбитель без опыта вождения, который плохо ориентируется в дорожных ситуациях и не разбирается в тонкостях автострахования и юриспруденции, — идеальная жертва для классической подставы на дороге.

Пожалуй, ключевой фразой в характеристике такого портрета можно считать слова «неуверенный в себе», так что «чайником» быть необязательно. Имейте в виду, прежде чем ставить капкан, охотники за наживой обязательно изучают свою потенциальную жертву и всегда найдут возможность понаблюдать за ее поведением и за тем, как она управляет автомобилем. Заторможенная реакция и неуверенная езда, либо, наоборот, суетливость и частые попытки перестроиться — все это привлекает внимание джентльменов удачи.