Кого чаще всего выбирают жертвой для подставы

Фото www.driversed.com
Выискивая в дорожном потоке добычу, коварные мошенники вряд ли выберут заряженный Gelandewagen в изысканном прикиде с блатными номерами. С другой стороны, опытные разводилы, как правило, великолепные психологи, и прежде всего они обращают внимание на облик и поведение водителя, на его манеры и на то, как он управляет машиной. Какой идеальный портрет жертвы мошенников на дороге, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Почти всегда злоумышленники «пасут» частные машины без пассажиров — те, в которых находится один водитель. Обычно исключаются очень дорогие премиальные модели, либо наоборот — совсем убитые экземпляры, а также служебные авто — такси, курьерская доставка, корпоративный транспорт и т. д.

Идеальный вариант, если на стекле машины красуется восклицательный знак или буква «у» (ученик). Неуверенный в себе начинающий автолюбитель без опыта вождения, который плохо ориентируется в дорожных ситуациях и не разбирается в тонкостях автострахования и юриспруденции, — идеальная жертва для классической подставы на дороге.

Пожалуй, ключевой фразой в характеристике такого портрета можно считать слова «неуверенный в себе», так что «чайником» быть необязательно. Имейте в виду, прежде чем ставить капкан, охотники за наживой обязательно изучают свою потенциальную жертву и всегда найдут возможность понаблюдать за ее поведением и за тем, как она управляет автомобилем. Заторможенная реакция и неуверенная езда, либо, наоборот, суетливость и частые попытки перестроиться — все это привлекает внимание джентльменов удачи.

Если хоть какой-то малейший признак выдаст в водителе неуверенность в себе, нервное напряжение, суетливость, тревогу, для лихих людей он обязательно станет объектом наживы. Причем здесь не важен возраст. Жертвой может быть молодой студент или пожилой пенсионер — для опытного психолога главное вычислить закомплексованного и зашуганного человека, которого легко запугать или вызвать в нем обостренное чувство вины. В первом случае в ход пойдут изощренные угрозы, а во втором мошенники попытаются надавить на жалость, чтобы спровоцировать у жертвы чувство стыда. И то и другое позволит загнать человека в угол и заставит его плясать под чужую дудку.

Еще одна категория потенциальных «лохов», это те, кто во время движения пользуется телефоном — увлеченно разговаривает или пишет сообщения. Рассеянное внимание водителя — находка для мошенников, поскольку таких людей легче подставить и ввести в заблуждение.

Казалось бы, идеальной жертвой для «развода» могла бы стать молодая беззащитная девушка с ангельской внешностью. Но ведь почти у любого нежного создания, как правило, имеется надежный ангел-хранитель, которому она тут же пожалуется — друг, жених, муж, брат, отец. Это прекрасно понимают мошенники, которым невыгодно связываться с непредсказуемыми людьми и тратить время на ожидания. Поэтому в качестве добычи они редко выбирают представительниц слабого пола.

В любом случае, избежать неприятных ситуаций на дороге поможет предельная внимательность, а тщательное соблюдение ПДД всегда придает уверенности в себе.

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28 мая 2018
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