Обновленный универсал LADA Kalina в камуфляже замечен на дорогах

На фотографиях, опубликованных в сообществе RCI News в одной из социальной сетей, отчетливо видно, как изменились фары и решетка радиатора по сравнению с текущей версией этого «сарая».

Кстати сказать, о том, что внешний вид новой «Гранты» станет более современным, еще в апреле порталу «АвтоВзгляд» рассказывал PR-директор АВТОВАЗа Сергей Ильинский. Правда, станет ли автомобиль подобием искобразных XRAY и Vesta — так и не ясно. Хотя о том, что фирменные «иксы» могут появится и в дизайне других моделей LADA, неоднократно упоминал главный художник АВТОВАЗа Стив Маттин. Помимо оптики и радиаторной решетки ожидалось, что у обновленной модели изменятся бамперы и некоторые кузовные панели.

Новинку, скорее всего, представят на Московском автосалоне в августе, но представители Волжского автозавода не подтверждают эту информацию, поддерживая интригу.