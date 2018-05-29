Обновленный универсал LADA Kalina в камуфляже замечен на дорогах

Универсал LADA Kalina, который, по слухам, переименуют в Granta, попал в объективы камер во время испытаний на дорогах общего пользования. И даже камуфляжная пленка не смогла скрыть изменения в передней части авто.
Марина Ведяшкина

На фотографиях, опубликованных в сообществе RCI News в одной из социальной сетей, отчетливо видно, как изменились фары и решетка радиатора по сравнению с текущей версией этого «сарая».

Кстати сказать, о том, что внешний вид новой «Гранты» станет более современным, еще в апреле порталу «АвтоВзгляд» рассказывал PR-директор АВТОВАЗа Сергей Ильинский. Правда, станет ли автомобиль подобием искобразных XRAY и Vesta — так и не ясно. Хотя о том, что фирменные «иксы» могут появится и в дизайне других моделей LADA, неоднократно упоминал главный художник АВТОВАЗа Стив Маттин. Помимо оптики и радиаторной решетки ожидалось, что у обновленной модели изменятся бамперы и некоторые кузовные панели.

Новинку, скорее всего, представят на Московском автосалоне в августе, но представители Волжского автозавода не подтверждают эту информацию, поддерживая интригу.

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29 мая 2018
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