На АВТОВАЗе подсмотрена обновленная LADA Granta

Фотографии нового автомобиля опубликованы сообществом «Русский автомобиль» в социальной сети ВКонтакте. Хотя машина от души заретуширована псевдорусскими узорами в зеленых и белых тонах, сквозь художества вазовских живописцев все-таки можно кое-что разобрать.

У фейслифтинговой «Гранты» изменится форма багажника, немного сузится передняя часть, приблизившись по композиции к передку Vesta. Площадка под задний номерной знак переместится с бампера на крышку грузового отсека. В салоне ожидается новая приборная панель.

Автомобиль будет представлен на Московском международном автосалоне, который откроется в конце августа текущего года. Производство машины начнется, вероятно, сразу после премьеры.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что нынешнюю версию седана Granta можно приобрести по цене от 399 900 рублей за базовую модификацию с 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.