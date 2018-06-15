Mitsubishi выпустит бюджетный минивэн

Бюджетный Xpander будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Минивэн предложат в доступной базовой версии с пятиместным салоном. Список стандартного оборудования включает ABS, ESP, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, велюровую обивку сидений, штампованные 16-дюймовые диски и аудиосистему с четырьмя динамиками.

В настоящее время базовая версия Mitsubishi Xpander на рынках Юго-Восточной Азии оценена в среднем в 790 000 рублей в пересчете на нашу валюту. О продажах модели на нашем рынке не сообщается.

Напомним, что на днях официальный дистрибьютор Mitsubishi в России сообщил о запуске специальной акции продаж пикапа L200 с АКПП по цене комплектации с механикой.