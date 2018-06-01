Mitsubishi отказалась от участия в Московском автосалоне-2018

– Мы приняли решение пропустить Московский автосалон, ввиду того, что большинство автомобильных брендов не будут принимать в нем участие. Мы сконцентрируем свои усилия по взаимодействию с нашими существующими и потенциальными клиентами в других форматах, — сказал Илья Никоноров.

Mitsubishi — далеко не первый автостроитель, отказавшийся от участия в ММАС-2018. Как порталу «АвтоВзгляд» стало известно ранее, российские автолюбители не увидят на выставке автомобилей Toyota, Lexus, Mazda, Volvo, Skoda, Subaru, Suzuki, Honda, УАЗ и SsangYong. Кроме того, грядущий автосалон пропустят Audi, BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Datsun и Infiniti, а также Jaguar и Land Rover.

Но и это еще не все. В числе тех, кто посчитал нецелесообразным привозить свои новинки в российскую столицу, оказались Cadillac и Chevrolet, Peugeot и Citroёn, китайские производители Chery, Hawtai и Haima. В компаниях Ford и FIAT Chrysler Automobiles окончательного решения пока не приняли. Но и их участие в моторшоу крайне маловероятно.

Кто же приедет на MMAC-2018? АВТОВАЗ, Renault, Ravon и Geely! Помимо них, совершенно точно будут выставляться KIA, Hyundai, Lifan и Haval. В этом году россияне смогут познакомиться и с новинками от Volkswagen. Правда, вольфсбургцы решили разместить свой «стенд» не в павильоне «Крокуса», а на парковке выставочного центра.