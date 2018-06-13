Mitsubishi L200 с «автоматом» стал дешевле

Название акции, которая проводит компания ООО «ММС Руc», говорит само за себя: «автомат по цене механики». Все, кто воспользуется специальными условиями бонусной программы, смогут сэкономить 300 000 рублей.

Скидка предлагается во всех официальных дилерских центрах с 1 июня и распространяется только на Mitsubishi L200 с автоматической трансмиссией. Количество автомобилей, участвующих в акции ограничено. Кроме того, бонусная программа «автомат по цене механики» доступна вне зависимости от использования акций ООО «ММС Руc».

Напомним, что компания Mitsubishi в этом году пропустит Московский международный автосалон. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе марки.