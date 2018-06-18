Опубликованы первые фото нового Audi A1

Новый Audi A1 построен на облегченной платформе MQB A0. По предварительным данным, кузов модели увеличится в размерах, а силовая линейка будет такая же, как у VW Polo. В связи с низким спросом на трехдверную версию модели, новый Audi A1 предложат только в пятидверном исполенении.

Презентация новинки состоится сегодня в Барселоне, где автомобиль встанет на конвейер завода Martorell Seat. На европейский рынок модель поступит в конце года, а о продажах в России пока ничего неизвестно.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», на днях Федеральное автомобильное ведомство Германии обязало Audi отозвать 60 000 дизельных машин из-за подозрений в манипуляциях с данными выбросов.