Опубликованы первые фото нового Audi A1

Фото www.autotijd.be
Немецкий производитель рассекретил внешность будущей «единички». Презентация нового Audi A1 состоится сегодня в Испании, где будет налажено производство машины. Подробности о новой модели пока не раскрываются, однако некоторые детали все-таки стали известны.
Иван Флягин

Новый Audi A1 построен на облегченной платформе MQB A0. По предварительным данным, кузов модели увеличится в размерах, а силовая линейка будет такая же, как у VW Polo. В связи с низким спросом на трехдверную версию модели, новый Audi A1 предложат только в пятидверном исполенении.

Презентация новинки состоится сегодня в Барселоне, где автомобиль встанет на конвейер завода Martorell Seat. На европейский рынок модель поступит в конце года, а о продажах в России пока ничего неизвестно.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», на днях Федеральное автомобильное ведомство Германии обязало Audi отозвать 60 000 дизельных машин из-за подозрений в манипуляциях с данными выбросов.

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18 июня 2018
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