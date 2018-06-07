Скандал вокруг Audi: на сервис отправляются 60 000 авто

Федеральное автомобильное ведомство Германии обязало Audi отозвать 60 000 дизельных машин из-за подозрений в манипуляциях с данными выбросов.
Марина Ведяшкина

Ведомство подозревает автопроизводителя в занижении показателей вредных выбросов с помощью специального программного обеспечения, что позволяет обходитьограничения на выброс вредных газов. Под отзывную кампанию попадают дизельные Audi A6 и A7 с трехлитровым двигателем. Из 60 000 отзываемых машин 33 000 зарегистрированы в Германии.

Концерну уже не в первый предписывают начать отзывную компанию той или иной партии машин в связи с манипуляциями с ПО. Последний такой эпизод произошел в январе 2018 года. Тогда власти обязали концерн отозвать 127 000 автомобилей, а в декабре 2017 года власти вынудили концерн перепрограммировать более 57 000 машин. Напомним, что неприятности у концерна VAG начались еще в 2015 году, когда Volkswagen уличили в использовании ПО, которое позволяет обходить экологические нормативы в США.

дизельное топливо
7 июня 2018
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