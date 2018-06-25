Datsun анонсировал старт продаж в России нового бюджетного кроссовера

Судя по изображению, автомобиль слегка подрос, а это дает нам повод полагать, что речь идет не просто о хетчбэке Datsun mi-DO, а о его псевдовнедорожной кросс-версии. Вероятно, все тайное станет явным на предстоящем Московском автосалоне в августе.

Напомним, что сегодня в российской линейке Datsun всего две модели. Одна из них — пятидверный седан on-DO, бестселлер марки. Производитель предлагает 15 различных вариантов исполнения. Прайс-лист начинается с отметки в 380 000 рублей. Под капотом базового авто скрыт мотор объёмом 1,6 литра, агрегатированный с 5-ступенчатой механической КПП. Двигатель «питается» АИ-95

У хетчбэка mi-DO — 13 вариаций. У самого бюджетного варианта те же мотор и коробка, что и у собрата. Стоимость стартует от 476 000 рублей.