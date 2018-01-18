Состоялась премьера нового кроссовера Datsun Cross

По итогам минувшего года компания Datsun, реализующая в нашей стране бюджетные седан on-DO и хетчбэк mi-DO, вошла в двадцатку самых популярных марок в России. В январе-декабре наши сограждане приобрели 24 510 автомобилей, что на 31% больше, нежели годом ранее. А ведь год для японцев мог закончиться гораздо лучше, будь в их модельном ряду кроссовер или высокий хетчбэк.

В Datsun прекрасно знают о том, что машины сегмента SUV и им подобные пользуются ажиотажным спросом во всем мире. И с целью привлечения новых покупателей они выпустили модель Cross, построенную на базе GO+. Правда, продаваться новинка будет только в Индонезии. По крайней мере, первое время.

Под капотом нового Datsun Cross «поселился» 1,2-литровый 68-сильный бензиновый мотор, работающий с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Машина комплектуется защитными пластиковыми накладками, 15-дюймовыми колесными дисками, а также парткрониками, системой бесключевого доступа в салон и мультимедийным комплексом с тачпадом.