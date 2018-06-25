Jeep отзывает внедорожники Wrangler

Сервисная кампания распространяется на 14 машин Jeep Wrangler, реализованных c октября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является сбой в работе шины передачи данных, вследствие чего программное обеспечение не аннулирует положительный запрос крутящего момента, подаваемый системой круиз-контроля на контроллер двигателя. В этом случае при включении нейтральной передачи возможно сохранение заданной скорости.

Производитель проинформирует владельцев неисправных автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На внедорожниках будет произведена проверка и, при необходимости, обновление программного обеспечения электронного блока управления мотора. Все ремонтные работы проведут бесплатно.

Напомним, что совсем недавно по той же причине были отозваны 246 кроссоверов FIAT Freemont.