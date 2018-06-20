FIAT отзывает в России опасные для жизни кроссоверы Freemont

Представители компании Fiat собираются самостоятельно проинформировать владельцев о возможной неисправности. Автолюбители получат либо письменное уведомление или им сообщат по телефону об акции, и пригласят в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

Впрочем,не обязательно дожидаться официального оповещения. Владельцы Freemont, не желающие столкнуться с самопроизвольным ускорением или замедлением авто, могут самостоятельно узнать, подпадает ли их машина под отзыв. В помощь — сайт федерального агентства «Росстандарт». Деньги за ремонт производитель взимать не будет.

Кроссоверы, о которых идет речь, официально в нашей стране больше не продаются.