Audi презентовала обновленные A4 и A4 Avant

Бамперы получили новый дизайн боковых воздухозаборников с U-образной серебристой вставкой. В задней части появились две непривычные трапециевидные насадки на патрубках выхлопной системы. Из-за этого диффузор между ними пришлось укоротить. Пожалуй, самая яркая перемена — новые колесные диски, доступные в размерности от 16 до 19 дюймов.

В пакет S line competition вошли спортивная подвеска, светодиодная оптика головного света, задний спойлер от версии RS, тормозные суппорты красного цвета и декоративные вставки «под алюминий». Кроме того, обладателям этого дизайн-пакета достанутся спортивные сидения с кожаными вставками, трехспицевый руль и углепластиковые элементы в отделке салона. Кузов немцы не постеснялись окрасить в новый эффектный колор Turbo Blue.

Продажи в Германии стартуют в третьем квартале этого года. О том, когда обновленные седан и универсал приедут к российскому покупателю пока не сообщается.

Остается напомнить, что сейчас прайс на дорестайлинговый Audi А4 стартует от 2 080 000 рублей, а на Audi A4 Avant — от 2 160 000 рублей.