Французы представили обновленные Peugeot Partner и Citroёn Berlingo

Специально для производства обновленных моделей производитель нанял дополнительную смену рабочих. Завод в Португалии дополнительно обеспечил работой 225 новых сотрудников, а в Испании — 900, которые уже приступили к работе.

Автомобили предложены в нескольких вариантах. Они отличаются длиной кузова: можно выбрать между 4,4 и 4,75 метра. Кроме этого можно поиграть с вариациями грузоподъемности: от 650 до 1000 килограммов; и количеством мест — 2,3 или 5.

Обновленные Peugeot Partner и Citroёn Berlingo выходят на глобальный рынок, в том числе и в Россию. Прием европейских заказов PSA собирается начать в сентябре. О ценах пока не сообщается.

Сейчас в России предлагается «Партнер» в предыдущей версии. Стоимость его начинается от 838 000 ₽ А ценник на дорестайлинговый фургон «Берлинго» стартует от 1 155 000 рублей