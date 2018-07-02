В России стартовали заказы на новый BMW M2 Competition

Официальные дилеры баварского производителя уже принимают заказы на M2 Competition по стартовой цене 4 290 000 рублей. Купе оснащается рядной «шестеркой» M TwinPower Turbo с двойным турбонаддувом мощностью 410 л. с., которая работает с шестиступенчатой «механикой» или с семискоростным роботом М DCT c двумя сцеплениями.

BMW M2 Competition разгоняется до 100 км/ч всего за 4,2 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Кроме того, настройки подвески в автомобиле оптимизированы под спортивную езду.

Экстерьер отличается новым бампером c расширенными воздуховодами и другой формой наружных зеркал. Радиаторная решетка и выхлопные патрубки выполнены в черном глянцевом цвете. Интерьер также обзавелся рядом незначительных изменений. Уже в стандартной версии автомобиль оснащен спортивными креслами с черной кожаной обивкой Dakota.

Напомним, что не так давно в нашей стране дебютировал спортивный бизнес-седан BMW M5 Competition.