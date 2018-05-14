Объявлены российские цены на BMW M5 Competition

Фото: BMW
Российское представительство BMW опубликовало прайс-листы на новый BMW M5 Competition. Оставить предварительный заказ на автомобиль, ценник которого стартует с отметки в 7 660 000 рублей, можно уже сейчас. А первые «живые» машины доберутся до нашей страны в августе.
Виктория Базылева

«Новый BMW M5 Competition знаменует начало новой эры в линейке спортивных автомобилей баварского бренда. Отныне самые мощные версии спортивных автомобилей, разработанных подразделением BMW M GmbH, будут представлены в качестве отдельных моделей» — говорится в пресс-релизе.

Седан вооружили могучим 4,4-литровым V8 с двойным наддувом — он развивает 625 л. с. и максимальный крутящий момент 750 Нм. Помимо мощного силового агрегата, новинка обзавелась модернизированной подвеской с доработанными пружинами и амортизаторами. Кроме того, машина стала на 7 мм ниже — для более точного управления во время скоростных заездов.

Уже в стандартном исполнении новый BMW M5 Competition располагает адаптивными светодиодными фарами, LED-фонарями, парктрониками и двухзонным климат-контролем. Кроме того, в список оснащения входят спортивные кресла, электрорегулировка и функция памяти настроек водительского сидения, аудиосистема Hi-Fi c 12 динамиками, проекционный дисплей и многие другие опции.

За дополнительную плату можно приобрести пакет M Special, который включает в себя не только эксклюзивные дизайнерские элементы, но и «музыку» Harman Kardon, четырехзонный климат-контроль, сиденья с вентиляцией и обогревом, автодоводчик дверей, ассистента парковки и систему беспроводной зарядки смартфона. За все эти удовольствия дилеры попросят 870 000 рублей.

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14 мая 2018
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