Объявлены российские цены на BMW M5 Competition

Уже в стандартном исполнении новый BMW M5 Competition располагает адаптивными светодиодными фарами, LED-фонарями, парктрониками и двухзонным климат-контролем. Кроме того, в список оснащения входят спортивные кресла, электрорегулировка и функция памяти настроек водительского сидения, аудиосистема Hi-Fi c 12 динамиками, проекционный дисплей и многие другие опции.

За дополнительную плату можно приобрести пакет M Special, который включает в себя не только эксклюзивные дизайнерские элементы, но и «музыку» Harman Kardon, четырехзонный климат-контроль, сиденья с вентиляцией и обогревом, автодоводчик дверей, ассистента парковки и систему беспроводной зарядки смартфона. За все эти удовольствия дилеры попросят 870 000 рублей.