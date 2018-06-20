Опубликовано первое изображение BMW 8-й серии Gran Coupe

Концептуальный BMW M8 Gran Coupe представили на Женевском автосалоне весной нынешнего года. Шоу-кар был призвать дать представление о том, как могла бы выглядеть возрожденная «восьмерка» в кузове четырехдверное купе. Несмотря на это, появление серийной версии 8-серии Gran Coupe ставилось под сомнение. Но, похоже, она все же увидит свет.

В заявке на патент, которую баварцы подали в Бразильский национальный институт промышленной собственности, говорится не только о кабриолете 8-й серии, но и о Gran Coupe. Иллюстрации, опубликованные в открытой базе, являются по сути первыми изображениями новинки. Ведь четырехдверное купе, в отличие от машины с открытым верхом, на тестах ни разу замечено не было.

По данным Motor1, в ассортимент моторов Gran Coupe войдут те же двигатели, что положены другим модификациям. Речь идет о 315-сильной «турбошестерке» объемом 3,0 литра, а также о 4,4-литровом V8 с наддувом мощностью 523 л. с. Последний, кстати сказать, достанется и «горячему» M8. Правда, для этой модели агрегат форсируют до 617 л. с.

Даже ориентировочные сроки появления 8-й серии Gran Coupe и Convertible пока не называются. Но судя по огромному количеству шпионских фотографий кабриолета, он дебютирует первым.