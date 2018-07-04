Жесткий замес: экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот

Капризен и ломуч, но бюджетен и живуч — забудьте все, что вы знали об UAZ Patriot раньше! То, что он умеет делать там, куда не обратил свой взор Бог при сотворении мира, определенно заслуживает уважения. Хотя и заставляет не слабо нервничать.
Дмитрий Зленко

УАЗ Патриот — неприхотливый в эксплуатации и дешевый в обслуживании внедорожник. Разобрать флагманский конструктор Ульяновского завода, починить и доработать можно едва ли не в любом гараже у дяди Жоры. В помощь — беленькая и могучий русский язык. Но зато каков этот проходимец на бездорожье — блеск!

А если говорить об экстремальном бездорожье? Портал «АвтоВзгляд» испытал UAZ Patriot в полную силу, и готов поделиться впечатлениями. Одевайте болотные сапоги, запасайтесь попкорном, и смотрите наш видео сюжет.

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4 июля 2018
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