Жесткий замес: экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот

УАЗ Патриот — неприхотливый в эксплуатации и дешевый в обслуживании внедорожник. Разобрать флагманский конструктор Ульяновского завода, починить и доработать можно едва ли не в любом гараже у дяди Жоры. В помощь — беленькая и могучий русский язык. Но зато каков этот проходимец на бездорожье — блеск!

А если говорить об экстремальном бездорожье? Портал «АвтоВзгляд» испытал UAZ Patriot в полную силу, и готов поделиться впечатлениями. Одевайте болотные сапоги, запасайтесь попкорном, и смотрите наш видео сюжет.