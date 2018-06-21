УАЗ выпустил супервнедорожный пакет оборудования для всех своих моделей

Фото: АвтоВзгляд
Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники на Ульяновском автозаводе, с сентября нынешнего года все внедорожники «Патриот» будут оснащаться «экспедиционным» пакетом опций. Разумеется, за дополнительную плану. Впрочем, не только UAZ Patriot.
Виктория Базылева

Как известно, на сегодняшний день в ассортименте доступных комплектаций для УАЗ «Патриот» есть особая экспедиционная версия. Она отличается расширенным набором опций для офф-роуда, дополнительным «внедорожным» оснащением и уникальными, как кажется самим ульяновцам, — едкими оранжевым и зеленым — цветами кузова.

Совсем скоро «допы» будут устанавливаться и на другие комплектации UAZ Patriot. Так называемый экспедиционный пакет будущим владельцам «Патриотов» предложат за дополнительную плату прямо с завода. Чуть позже эта опция станет доступна и для других моделей УАЗа. В частности, для «Хантера» и легендарной «Буханки».

Чудо-набор, не требующий внесения гаишниками изменений в ПТС, будет включать в себя «зубастую» резину, «кенгурин», блокировку дифференциала заднего моста, лестницу на двери багажника, тягово-сцепное устройство, защиту порогов и шноркель.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник, купить машину
21 июня 2018
138
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы