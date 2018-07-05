Об отзыве машины сообщит электронный ПТС

Росстандарт разрешил вносить сведения об отзыве автомобиля в электронный паспорт с 1 июля 2018 года. Такая необходимость вызвана тем, что у автопроизводителей возникают проблемы по части информирования владельцев машин, подпадающих под отзывы. Как отмечает агентство, чаще всего это связано со сменой собственников таких автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилерских центров, недоведением такой информации через СМИ до конкретных собственников.

В Росстандарте считают, что нововведение станет дополнительным шагом по повышению эффективности системы отзывов автомобилей, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности на дорогах.

Напомним, что на днях агентство анонсировало отзывную компанию Mazda6. Проблемы могут возникнуть у их владельцев из-за неисправностей в газогенераторах передних подушек безопасности.