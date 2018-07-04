Как быстро и просто получить медсправку для обмена прав иногороднему

Типичная ситуация: водитель проживает в Москве, а родной Урюпинск навещает по каким-либо причинам редко. Срок его водительского удостоверения истекает в самое неподходящее время, когда и дети болеют, и личная жизнь висит на волоске, и работы невпроворот. Так что же теперь, раз нет возможности «сгонять» домой за медсправкой для ГАИ, нужно пересаживаться на общественный транспорт?
Есть, конечно, и другой вариант — махнуть рукой и раскошелиться на поддельный документ. Но его мы категорически не рассматриваем, поскольку опасное это дело. Сотрудники ГИБДД, съевшие уже не одну собаку на фальшивых медсправках, в обязательном порядке проверяют их подлинность. Попались на подлоге? Есть шанс оказаться за решеткой, ведь использование фиктивных «бумажек» в России уголовно наказуемо.