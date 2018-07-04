Как быстро и просто получить медсправку для обмена прав иногороднему

Да и зачем прибегать к услугам сомнительных контор, когда оформить медсправку для обмена «прав» можно вполне легально по месту пребывания. В столице, к примеру, иногородних принимают в 12 диспансерах (их адреса нетрудно найти в интернете).

Пройти дополнительных врачей приезжие могут не только в Москве. В регионах ими занимаются районные поликлиники — работники делают запросы в медицинские учреждения по месту прописки и выдают направления к местным специалистам. Правда, нужно учитывать, что этот процесс небыстрый. На одно только получение разрешения из «родного» диспансера может уйти до 30 дней.

Другой, более простой способ — обзавестись медсправкой в своем городе заранее. Напомним, что согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ, ее срок действия составляет два года или 12 месяцев (для водителей, осуществляющих профессиональные перевозки, лиц младше 21 года и тех, кто страдает определенными заболеваниями). А про три года забудьте — так было только до 2015-го.

Добавим, что медсправка не понадобится, если вы меняете в/у в связи с его утерей, износом или из-за новой фамилии, а также при получении международных «прав». Ее попросят лишь в трех случаях: когда прежнему удостоверению исполнилось десять лет (истек срок действия) или оно было изъято за вождение в нетрезвом виде и когда заветную розовую карточку водителю вручают впервые.