Как быстро и просто получить медсправку для обмена прав иногороднему

Фото: syhus.com.br
Несколько лет назад в России вступили в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения»: граждан, меняющих или впервые получающих «права», обязали дополнительно обследоваться в нарко- и психдиспансерах по месту прописки. Это требование серьезно затруднило жизнь иногородним. И немногие автомобилисты знают, что для прохождения нужных врачей можно и не срываться на малую родину.
Виктория Базылева

Типичная ситуация: водитель проживает в Москве, а родной Урюпинск навещает по каким-либо причинам редко. Срок его водительского удостоверения истекает в самое неподходящее время, когда и дети болеют, и личная жизнь висит на волоске, и работы невпроворот. Так что же теперь, раз нет возможности «сгонять» домой за медсправкой для ГАИ, нужно пересаживаться на общественный транспорт?

Есть, конечно, и другой вариант — махнуть рукой и раскошелиться на поддельный документ. Но его мы категорически не рассматриваем, поскольку опасное это дело. Сотрудники ГИБДД, съевшие уже не одну собаку на фальшивых медсправках, в обязательном порядке проверяют их подлинность. Попались на подлоге? Есть шанс оказаться за решеткой, ведь использование фиктивных «бумажек» в России уголовно наказуемо.

Фото: www.laakarilehti.fi

Да и зачем прибегать к услугам сомнительных контор, когда оформить медсправку для обмена «прав» можно вполне легально по месту пребывания. В столице, к примеру, иногородних принимают в 12 диспансерах (их адреса нетрудно найти в интернете).

Пройти дополнительных врачей приезжие могут не только в Москве. В регионах ими занимаются районные поликлиники — работники делают запросы в медицинские учреждения по месту прописки и выдают направления к местным специалистам. Правда, нужно учитывать, что этот процесс небыстрый. На одно только получение разрешения из «родного» диспансера может уйти до 30 дней.

Другой, более простой способ — обзавестись медсправкой в своем городе заранее. Напомним, что согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ, ее срок действия составляет два года или 12 месяцев (для водителей, осуществляющих профессиональные перевозки, лиц младше 21 года и тех, кто страдает определенными заболеваниями). А про три года забудьте — так было только до 2015-го.

Добавим, что медсправка не понадобится, если вы меняете в/у в связи с его утерей, износом или из-за новой фамилии, а также при получении международных «прав». Ее попросят лишь в трех случаях: когда прежнему удостоверению исполнилось десять лет (истек срок действия) или оно было изъято за вождение в нетрезвом виде и когда заветную розовую карточку водителю вручают впервые.

водительское удостоверение, международные права, медсправка, ПДД
4 июля 2018
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