Почему подержанная бюджетная машина предпочтительнее новой

Прошлогодние экземпляры KIA Rio, LADA Vesta и LADA Granta бесспорно служат достойной альтернативой новым аналогам. Средний пробег таких машин составляет всего 15 000—30 000 км. К тому же в большинстве случаев владельцы дополнительно предлагают комплект сезонной резины, а это экономит приблизительно 12 000 — 16 000 рублей. Иногда бонусом могут служить чипованные моторы и прочий тюнинг, хотя, конечно, не для всех это приятный сюрприз.

Годовалые варианты обойдутся дешевле в среднем на 150 000—200 000 рублей, при этом чаще всего допускается «торг на капоте». Так что теоретически с точки зрения затрат покупка такого авто выгоднее, чем нового. К тому же, при покупке свежей машины никто не застрахован от традиционных подвохов со стороны официалов — переплаты за навязанные ненужные опции и прочие услуги, включая покупку КАСКО. В то же время сделки на вторичном рынке всегда сопровождаются определенными рисками, избежать которых поможет грамотная профессиональная диагностика.