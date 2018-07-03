Почему подержанная бюджетная машина предпочтительнее новой

Что выгоднее — покупка бэушной машины на вторичном рынке или новой у официального дилера? На этот сакраментальный вопрос до сих пор нет однозначного ответа, и многие из потенциальных автолюбителей в его поисках до сих пор кусают локти. Поэтому портал «АвтоВзгляд» исследовал ценники новых и подержанных бюджетных моделей и сравнил их на примере трех абсолютных лидеров продаж российского рынка.
Прошлогодние экземпляры KIA Rio, LADA Vesta и LADA Granta бесспорно служат достойной альтернативой новым аналогам. Средний пробег таких машин составляет всего 15 000—30 000 км. К тому же в большинстве случаев владельцы дополнительно предлагают комплект сезонной резины, а это экономит приблизительно 12 000 — 16 000 рублей. Иногда бонусом могут служить чипованные моторы и прочий тюнинг, хотя, конечно, не для всех это приятный сюрприз.
Годовалые варианты обойдутся дешевле в среднем на 150 000—200 000 рублей, при этом чаще всего допускается «торг на капоте». Так что теоретически с точки зрения затрат покупка такого авто выгоднее, чем нового. К тому же, при покупке свежей машины никто не застрахован от традиционных подвохов со стороны официалов — переплаты за навязанные ненужные опции и прочие услуги, включая покупку КАСКО. В то же время сделки на вторичном рынке всегда сопровождаются определенными рисками, избежать которых поможет грамотная профессиональная диагностика.
KIA Rio
KIA Rio у наших соотечественников уже давно пользуется самым большим спросом. В этом году за пять месяцев корейский производитель реализовал 42 750 машины. В настоящее время цены на модель варьируются от 709 900 до 1 019 900 рублей.
Вместе с тем на вторичном рынке годовалые экземпляры Rio последнего поколения предлагаются в среднем от 650 000 «деревянных». Один из самых доступных вариантов — белый седан 2017 года выпуска с пробегом 11 500 км с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. и механической коробкой передач в комплектации Luxe всего за 675 000 рублей. Если верить тексту объявления, то седан не требует ремонта и предлагается в отличном состоянии с комплектом зимних шин в подарок. В наличии имеется оригинал ПТС, где зафиксированы два владельца.
Новый экземпляр без пробега с аналогичным оснащением обойдется минимум в 819 900 рублей — то есть разница составляет 144 900. Имейте в виду, что это самая минимальная сумма, которую можно сэкономить в этом случае.
С января по май текущего года АВТОВАЗу удалось реализовать 39 792 единицы LADA Vesta. Это на целых 11 806 машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. С такой динамикой роста продаж неровен час, когда отечественный седан догонит лидера рейтинга KIA Rio. Секрет успеха — низкая цена «Весты», которая варьируется в диапазоне от 584 900 до 839 400 рублей.
На данный момент на вторичном рынке доступна комплектация Classic Start с 1,6-литровой 106-сильной «четверкой» на «механике» прошлого года выпуска с пробегом 1200 км за 505 000 рублей. Такой же новый автомобиль обойдется более, чем на 100 000 дороже — его минимальная цена у дилеров составит 610 000 «деревянных».
Еще одно характерное предложение — комплектация Luxe Multimedia с богатейшим списком опций, но с тем же тандемом 1,6-литрового мотора и механической коробки, за 525 000 рублей. Год выпуска — 2017, рабочий стаж — 32 500 км. Прилагается оригинал ПТС с отметками о двух владельцах. Получается, что новый аналог с ценником 728 900 рублей дороже более чем на 200 000!
LADA Granta
На третьей позиции в рейтинге российских продаж разместилась еще одна отечественная модель — еще более доступная LADA Granta, которая за пять месяцев разошлась в количестве 36 490 автомобилей. Стоиомсть нового седана варьируется от 409 900 до 578 900 рублей.
В то же время на вторичном рынке цены на прошлогодние машины стартуют от 300 000 рублей. Например, за эти деньги предлагается один из самых доступных вариантов — седан в комплектации Classic Start с 1,6-литровым 87-сильным мотором, механической коробкой. Пробег этой «рабочей лошадки», у которой был один владелец, составляет 3 500 км. Новая машина в той же версии со стартовым ценником в 467 700 «деревянных» дороже минимум на 167 700.
Еще один любопытный вариант с тем же мотором и «механикой», но в более богатой комплекатации Comfort Multimedia с пробегом 17 900 км обойдется в 330 000 рублей, что, как минимум, на 155 000 дешевле нового аналога.