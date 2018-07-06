Объявлена дата премьеры возрожденной Toyota Supra

По предварительным данным, возрожденная Supra будет продаваться под суббрендом Gazoo Racing. В основу спорткара ляжет та же платформа, на которой построят новый BMW Z4. У своего баварского родственника «японец» позаимствует и силовые агрегаты.

Предполагается, что Toyota Supra «вооружат» трехлитровой «турбошестеркой» производства BMW, генерирующей 335 л. с. и 550 Нм максимального крутящего момента. До первой сотни этот мотор может разогнать 1500-килограммовый авто за 4,5 секунды.

- Toyota Supra возвращается. A90. На Фестивале скорости в Гудвуде-2018, — написали представители европейского офиса «Тойоты» в своем профиле в Twitter.

Не исключается и появление другой модификации с менее мощным двигателем. Речь идет о версии с двухлитровым агрегатом с турбонаддувом в 248 сил. Но пока это лишь слухи. Как оно будет на самом деле японцы, вероятно, расскажут лишь во время премьеры, а то и позже.

Добавим, что соплатформенная модель — BMW Z4 — тоже дебютирует совсем скоро. По данным наших зарубежных коллег, баварцы презентуют публике серийную версию родстера до конца этого лета.