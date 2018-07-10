Объявлены цены на новый BMW 8-й серии

Принимать заказы на новое купе 8-й серии североамериканские дилеры BMW начнут с 8 декабря. Покупателям предложат одну-единственную модификацию M850i xDrive с 4,4-литровым битурбированным V8 мощностью 523 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Вторая версия — 840d xDrive, которая будет продаваться в Европе — потребителям Соединенных Штатов не достанется.

Известно, что в список оснащения баварской «восьмерки» уже в базовом исполнении войдут светодиодные фары с технологией LaserLight, адаптивные амортизаторы Active-Roll, 12-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийный комплекс с тачпадом диагональю 10 дюймов, а также стереосистема Harman/Kardon c шестью динаминками.

Остается лишь добавить, что информации о том, когда новое купе BMW доберется до России, пока нет. Все подробности о 8-й серии, ориентированной на нашу страну, баварцы раскроют, вероятно, позже.