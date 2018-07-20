Hyundai выпустил новую версию хэтчбека i30

Фото Hyundai
Спортивное подразделение Hyundai N выпустило новую версию европейского хэтчбека, которая получила название i30 N-Line. Как нетрудно догадаться, речь идет о псевдоспортивной модификации с экстерьером, стилизованным под заряженный i30 N.
Иван Флягин

Популярный в Европе корейский хэтчбек в общих чертах повторяет облик спортивной модификации за счет характерного обвеса. От версии N новинка отличается отсуствием заднего спойлера и красных линий на бамперах, видоизмененной радиаторной решеткой, сдвоенным патрубком выхлопной системы и другим дизайном колесных дисков. Вместо одного выдающегося шильдика N спереди, крылья украшают небольшие логотипы N Line.

В салоне новой модификации новшества ограничились слегка измененным штурвалом с утолщеным ободом и другой оплеткой, а также хромированными накладками на педали. За отдельную доплату можно заказать спортивные кресла.

Силовые агрегаты остались прежними: бензиновый турбомотор T-GDI объемом 1,4 л (140 л. с.) или 1,6-литровый турбодизель CRDi (136 л. с.), который работают в паре с «механикой» либо семиступенчатым роботом. Как и станадртные версии i30, хэтчбеки N-Line на российский рынок поставлятся не будут.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», на днях шпионским фотокамерам удалось заснять стоящий на парковке обновленный Hyundai Tucson, который предназначен только для китайского рынка.

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20 июля 2018
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