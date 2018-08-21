Замаскированный BMW M140i засветился на Нюрбургринге

Фото www.motor1.com
Спортивный хэтчбэк BMW M140i 2019 модельного года в очередной раз попал в объективы папарцци. И вновь шпионские объективы поймали его во время испытаний на Нюрбургринге. Напомним, что дебют модели запланирован на ближайший Парижский автосалон.
Иван Флягин

На сегодняшний день по-прежнему нет никаких официальных подробностей о технических характеристиках будушего хот-хетча. Известно только, что модель построена на новой переднеприводной платформе, благодаря которой удалось увеличить внутреннее пространство для задних пассажиров.

По предварительным данным, BMW M140i получит 2,0-литровый мотор с турбонаддувом мощностью 320—340 л. с. Не исключено, что машина нового поколения будет выпускаться только в пятидверном кузове.

Напомним, что не так давно в Сеть просочились первые официальные фото родстера BMW Z4 нового поколения еще до его официальной премьеры. На снимках модель изображена в топовом варианте M40i.

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21 августа 2018
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