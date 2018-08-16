BMW испытала новый седан 3-серии в «Зеленом аду»

Центр тяжести «четырехдверки» по сравнению с конструкцией предшественника занижена примерно на 10 мм, при этом распределение нагрузки по осям получилось идеальным — 50:50, а сухая масса автомобиля снизилась на 55 кг, сообщают разработчики из Мюнхена. Все это позволило улучшить и без того отличные маневренность и точность управления седаном.

В моторную гамму «трешки» вошел модернизированный бензиновый двигатель, самый мощный из четырехцилиндровых, когда-либо установленных на серийных машинах за всю историю бренда. Агрегат работает вместе с восьмискоростной автоматической коробкой передач. Любопытно, о какой мощности идет речь? Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

Кроме того, производитель заявил, что в спортивная подвеска в М-серии будет предлагаться исключительно в сочетании с системой спортивного рулевого управления. Остальные технические характеристики BMW пока держит в секрете.

Премьера BMW 3 Series намечена на осень текущего года, дебют пройдет в рамках Парижского международного автосалона.