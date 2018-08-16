В Сети появились первые официальные фото нового BMW Z4

Дизайн родстера выполнен в том же ключе, что и прототип, представленный год назад на знаменитом Конкурсе элегантности в Пэббл Бич. У машин очень близкая по оформлению оптика, одинаковые прорези воздухозаборников на передних крыльях, а так же схожая выштамповка боковых кузовных панелей.

Вероятно, BMW Z4 M40i выйдет в двух версиях, В первой авто получит 3-литровую рядную «шестерку» мощностью 360 л. с., а во второй — тот же двигатель, только с отдачей 385 «лошадей», сообщает издание Autoevolution. Кроме того, в моторной линейке должны быть агрегаты объемом 2 л с диапазоном мощностей от 197 до 300 сил.

Но фото можно разглядеть и интерьер открытой «двухдверки»: центральную консоль украшает большой сенсорный экран информационо-развлекательной системы с навигацией и беспроводной зарядкой для смартфона, которая умеет «общаться» со смартфоном, но не с каждым. Автоэксперты утверждают, что мультимедийный интерфейс до сих пор не научился находить «общий язык» с телефонами на операционной системе Android.

Надо сказать, что новый Z4 построен на одной платформе с Toyota Supra свежего поколения, которая представлена в кузове купе.