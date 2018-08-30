BMW опубликовал первые фото кабриолета 8-й серии

Экстерьер кабриолета с тканевым верхом повторяет внешность одноименного купе. По предварительной информации, новинку зарядят 3,3-литровой дизельной «шестеркой» мощностью 320 л. с., а спортивная версия M850i получит 4,4-литровый бензиновый V8 с турбонаддувом мощностью 530 л. с.

Чтобы разогнаться до сотни такому купе потребуется всего 3,7 секунды, а кабриолету — 4 секунды. Все версии будут оснащаться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Официальная премьера нового кабриолета состоится уже в этом году, а купе 8-й серии уже производится на заводе BMW в Баварии. Кроме кабриолета в ближайшем будущем на конвейер встанет также четырехдверная версия Gran Coupe.