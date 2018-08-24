BMW представила публике обновленный родстер Z4

BMW Z4 M40i First Edition оснащен рядной «шестеркой» мощностью 340 л. с. С нуля до «сотни» родстер может разогнаться всего за 4,6 секунды. Любители почувствовать спортивный дух автомобиля наверняка оценят подвеску с электронно-управляемыми амортизаторами, тормозную систему и дифференциал с электронной блокировкой задней оси M Sport.

Двухместный «баварец» в особой серии отличается черной кожаной отделкой салона, аудиопроигрывателем Harman Kardon Surround Sound, адаптивными светодиодными фарами и проекционным дисплеем на лобовом стекле. Не останется незамеченной и текстильная крыша с электроприводом, а также 19-дюймовые легкосплавные колесные диски с особенным дизайном.

Несмотря на дебютный показ, производитель предупреждает: мировая премьера еще не состоялась, она пройдет на Парижском международном автосалоне в середине сентября. Там же будет раскрыта информация о силовой линейке модели, о ее полной технической начинке и о прайсе на новинку.