Новый кроссовер KIA побил рекорд по экономичности

Экипаж из двух человек на корейском «паркетнике» смог преодолеть 5979,5 км, затратив 183,59 литров бензина, что равно объему четырех топливных баков. Никаким техническим доработкам автомобиль перед пробегом не подвергался.

Мы очень довольны показателями топливной экономичности, продемонстрированными кроссовером KIA Niro. Таким образом у нас получилось создать автомобиль, сочетающий в себе привлекательный внешний вид, практичность и экологичность, — торжественно заявил вице-президент по развитию модельного ряда KIA на североамериканском рынке Орт Хедрик.

Машина приводится в действие гибридной силовой установкой, совместившей 1,6-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и 32-киловаттный электромотор с литий-ионными полимерными батареями. В связке с агрегатами работает шестидиапазонная преселективная коробка передач с двойным сцеплением, передающая мощность на переднюю ось.