Японцы показали второе поколение Infiniti QX50

Фото: Infiniti
На открывшемся на днях Детройтском автосалоне люксовый японский бренд Infiniti показал предвестника нового QX50. Когда авто пойдет в серию, производитель умалчивает.

Мирон Горин

Концептуальным Infiniti QX50 азиаты намекают на то, какими будут «люксовые» Nissan в будущем. Агрессивный внешний облик автомобиля подчеркивают обводы кузова с резкими гранями, массивный бампер, широкая решетка радиатора и полностью светодиодная оптика.

Кроме того, машина получила новейшую систему автономного управления, которую японцы без стеснения назвали «вторым пилотом». Работая вкупе с несколькими ассистентами, он самостоятельно удерживает авто в полосе движения, реагирует на препятствия, соблюдает дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки и не трогается в пробках с места до тех пор, пока не двинется поток.

Что до силовой установки, то компактный кроссовер получил абсолютно новый 2-литровый турбированный мотор мощностью 268 л.с. с крутящим моментом в 390 Нм.

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9 января 2017
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