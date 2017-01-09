Японцы показали второе поколение Infiniti QX50

Концептуальным Infiniti QX50 азиаты намекают на то, какими будут «люксовые» Nissan в будущем. Агрессивный внешний облик автомобиля подчеркивают обводы кузова с резкими гранями, массивный бампер, широкая решетка радиатора и полностью светодиодная оптика.

Кроме того, машина получила новейшую систему автономного управления, которую японцы без стеснения назвали «вторым пилотом». Работая вкупе с несколькими ассистентами, он самостоятельно удерживает авто в полосе движения, реагирует на препятствия, соблюдает дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки и не трогается в пробках с места до тех пор, пока не двинется поток.

Что до силовой установки, то компактный кроссовер получил абсолютно новый 2-литровый турбированный мотор мощностью 268 л.с. с крутящим моментом в 390 Нм.