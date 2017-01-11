Названа дата премьеры Renault Duster нового поколения

По информации издания Just-Auto.com, ссылающегося на собственные источники в европейском офисе Renault, презентация свежей генерации Duster состоится через пару месяцев.

Мирон Горин

Если быть точнее, то дебют новинки пройдет на Женевском автосалоне в марте. Вот только на рынок кроссовер выйдет не раньше, чем через год. Пока не ясно, что покажут на выставке французы — предтечу будущего SUV или требующий «заточки» товарный образец. Как бы то ни было, по сравнению с текущей версией это будет совсем другая машина.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», производитель готовит комфортабельную и не слабо нашпигованную электроникой семиместную модификацию «Дастера» (подробнее о ней можно прочитать здесь). Иначе говоря, на бюджетный ценник рассчитывать не приходится.

А это дает нам право полагать, что новое поколение Renault Duster успехом в России не увенчается. Впрочем, пока «паркетник» доберется до конвейера, планы автостроителя еще не раз могут поменяться.

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11 января 2017
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