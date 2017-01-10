Какие бюджетные авто и насколько подорожают вслед за Hyundai Solaris и KIA Rio

Любопытно, но весь прошлый год автостроители, повышая цены, все как один кричали о том, что корректируют ценовую политику с учетом нестабильной экономической ситуации в стране. Но позвольте, сейчас кризис вроде бы сбавляет обороты, а стоимость автомобилей не то, что не падает, а даже не остается на прежнем уровне. Портал «АвтоВзгляд» связался с представителями ведущих автобрендов и выяснил, почему машины продолжают дорожать? Ведь, не ровен час, и бюджетные авто скоро станут для нас роскошью, а не средством передвижения.

Судите сами — самая продаваемая на нашем рынке иномарка Hyundai Solaris прибавила на днях в цене целых 30 000 рублей. Вот уж действительно задали жару корейцы — седан с автоматической коробкой передач дешевле 753 900 «деревянных» теперь не купить. Ровно настолько подорожали и старшие версии модели. В связи с чем так сильно «потяжелели» прайсы, в российском представительстве марки порталу «АвтоВзгляд» комментировать отказались. Спасибо, хоть базовая модификация сохранила прежний ценник — 632 900 рублей.