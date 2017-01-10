Какие бюджетные авто и насколько подорожают вслед за Hyundai Solaris и KIA Rio

Фото: Вячеслав Василенко
Январь традиционно отметился подорожанием автомобилей. Производителей, взвинтивших цены на свою продукцию, не останавливают ни стабилизация рубля по отношению к зарубежным валютам, ни растущий уровень локализации автопроизводств, ни общая стагнация рынка и паденение доходов россиян.

Вячеслав Василенко

Любопытно, но весь прошлый год автостроители, повышая цены, все как один кричали о том, что корректируют ценовую политику с учетом нестабильной экономической ситуации в стране. Но позвольте, сейчас кризис вроде бы сбавляет обороты, а стоимость автомобилей не то, что не падает, а даже не остается на прежнем уровне. Портал «АвтоВзгляд» связался с представителями ведущих автобрендов и выяснил, почему машины продолжают дорожать? Ведь, не ровен час, и бюджетные авто скоро станут для нас роскошью, а не средством передвижения.

Судите сами — самая продаваемая на нашем рынке иномарка Hyundai Solaris прибавила на днях в цене целых 30 000 рублей. Вот уж действительно задали жару корейцы — седан с автоматической коробкой передач дешевле 753 900 «деревянных» теперь не купить. Ровно настолько подорожали и старшие версии модели. В связи с чем так сильно «потяжелели» прайсы, в российском представительстве марки порталу «АвтоВзгляд» комментировать отказались. Спасибо, хоть базовая модификация сохранила прежний ценник — 632 900 рублей.

Коллеги из родственного бренда KIA не стали резать по-живому, и повысили прайсы на свой бестселлер Rio «всего» на 11 000 рублей. Правда, удорожание коснулось всех комплектаций без исключения. В представительстве марки переписанные цены объясняют совокупностью факторов, в частности, необходимостью обязательной установки на машины системы ЭРА-ГЛОНАСС и повышением цен конкурентами. Но станет ли это повышение последним в обозримом будущем?

— Мы будем анализировать конкурентную среду, смотреть на то, как будет вести себя рынок и по факту принимать соответствующие решения, — ответила на этот вопрос порталу «АвтоВзгляд» представитель пресс-службы KIA Motors Rus Евгения Тетерина.

А вот компания Nissan не планирует в ближайшее время увеличивать стоимость бюджетного седана Almera, чего нельзя сказать о других моделях японской марки. По словам директора по связям с общественностью «Ниссан» в России Романа Скользкого, в январе произойдут незначительные корректировки прайс-листов, но больше, чем на 2% машины не подорожают.

При этом повышение цен не затронет тольяттинских «японцев» — cедан Datsun on-DO и хетчбэк Datsun mi-DO в ближайшем будущем дороже не станут. А вот АВТОВАЗ сдерживать прайсы не стал. В среднем ценники на автомобили LADA выросли на 10 000 рублей. Меньше всех подорожала Granta — стандартная комплектация авто с 87-сильным мотором и «механикой» обойдется покупателю в 389 900 «деревянных» — на 6000 дороже, чем раньше. В наибольшей степени удорожание коснулось псевдокроссовера LADA XRAY, чья топовая версия «потяжелела» без малого на 20 000 рублей.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» исполняющий обязанности вице-президента по внешним и внутренним коммуникациям АВТОВАЗа Сергей Ильинский, прайсы не в последнюю очередь увеличились в связи с общей тенденцией роста цен у конкурентов на рынке.

Немецкий Volkswagen в сторону повышения переписывать прайс-листы воздержался, однако нельзя забывать, что маркетологи бренда сделали это еще в декабре. Так, за седан Polo теперь дилеры просят на 0,8−3,8% больше.

А вот Ford не поднял ценники на свои Fiesta и Focus ни в декабре, ни в январе. Причем по словам менеджера по связям с общественностью Ford Sollers Екатерины Комаровой, этот вопрос на обсуждение пока даже не выносился.

Что же касается популярных моделей Renault, то скорее всего, и Logan, и Sandero, и Duster с Kaptur подорожают в самое ближайшее время. А как иначе перевести на русский язык иезуитски-бюрократический ответ пиарщиков бренда на вполне конкретный вопрос: когда и насколько подорожают «французы»? Комментарий приводим полностью, а уж выводы делайте сами:

— В настоящий момент мы анализируем текущую ситуацию на рынке и принимаем соответствующие решения на основе изучения всех предпосылок, — заявили порталу «АвтоВзгляд» представители российского офиса марки.

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10 января 2017
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