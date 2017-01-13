Renault Duster пока остается самым востребованным кроссовером в России

В минувшем году россияне потратили на покупку кроссоверов и внедорожников 747 млрд. рублей. Из них 31,91 млрд. «деревянных» пришлось на популярный SUV Renault Duster. Еще большие суммы заработали «проходимцы» от Toyota, однако по числу проданных машин французы лидируют безоговорочно.

Михаил Ростарчук

В 2016-м они сумели реализовать 44 001 «Дастеров». Ближе всего к лидеру ссмогла приблизиться Toyota RAV4, которую выбрали 30 603 россиян. Chevrolet Niva и LADA 4×4 разошлись тиражом 29 844 и 27 274 штук соответственно. И замыкает ТОП-5 самых продаваемых SUV свеженькая Hyundai Creta, разошедшаяся в количестве 21 929 экземпляров. Но при этом надо учитывать, что «кореянка» появилась на нашем рынке лишь в конце лета и, судя по достигнутым результатам, вполне способна в нынешнем году скинуть Duster с пьедестала. Особенно если учесть, что продажи последнего явно стагнируют — по сравнению с 2015-м они выросли лишь на 0,2%.

Правда, через год в продаже появится новое поколение машины. Но, во-первых, этот год еще надо протянуть и, во-вторых, мы увидим совсем другой автомобиль — семиместный, нашпигованный электроникой, а значит не бюджетный. То есть можно предположить, что уже по итогам первого полугодия 2017-го Duster уступит Creta майку лидера.

И это, кстати сказать, могут быть еще не все подвижки на кроссоверно-внедорожном Олимпе. Дело в том, что довольно значительно просели и продажи двух «Нив». Та, которая Chevrolet потеряла по сравнению с 2015-м 5%, а та, что LADA — целых 23%. И им на пятки вовсю наступают и UAZ Patriot (продано 19 381 машин, -3%), и Nissan Qaqhqai (при реализованных 18 723 авто рост продаж составил 78%).

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13 января 2017
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