Renault Duster пока остается самым востребованным кроссовером в России

В 2016-м они сумели реализовать 44 001 «Дастеров». Ближе всего к лидеру ссмогла приблизиться Toyota RAV4, которую выбрали 30 603 россиян. Chevrolet Niva и LADA 4×4 разошлись тиражом 29 844 и 27 274 штук соответственно. И замыкает ТОП-5 самых продаваемых SUV свеженькая Hyundai Creta, разошедшаяся в количестве 21 929 экземпляров. Но при этом надо учитывать, что «кореянка» появилась на нашем рынке лишь в конце лета и, судя по достигнутым результатам, вполне способна в нынешнем году скинуть Duster с пьедестала. Особенно если учесть, что продажи последнего явно стагнируют — по сравнению с 2015-м они выросли лишь на 0,2%.

Правда, через год в продаже появится новое поколение машины. Но, во-первых, этот год еще надо протянуть и, во-вторых, мы увидим совсем другой автомобиль — семиместный, нашпигованный электроникой, а значит не бюджетный. То есть можно предположить, что уже по итогам первого полугодия 2017-го Duster уступит Creta майку лидера.

И это, кстати сказать, могут быть еще не все подвижки на кроссоверно-внедорожном Олимпе. Дело в том, что довольно значительно просели и продажи двух «Нив». Та, которая Chevrolet потеряла по сравнению с 2015-м 5%, а та, что LADA — целых 23%. И им на пятки вовсю наступают и UAZ Patriot (продано 19 381 машин, -3%), и Nissan Qaqhqai (при реализованных 18 723 авто рост продаж составил 78%).