В России стартовали продажи обновленного кроссовера KIA Sorento Prime

Новинка стала значительно богаче по оснащению. Уже в базовом исполнении Comfort кроссовер располагает кожаным салоном, обогревом всех сидений, лобового стекла и рулевого колеса, а также датчиком уровня омывающей жидкости и камерой заднего вида.

За безопасность несут ответственность помощник при аварийномм торможении, ассистент при старте на склоне и система распределения крутящего момента в поворотах. Финальным аккордом стали мультимедийно-навигационный комплекс, совместимый с Android Auto и Apple CarPlay, и система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Но главной особенностью KIA Sorento Prime по праву можно назвать появление нового двигателя, коим оказался 188-сильный агрегат объемом 2,4 л. Стартовый ценник автомобиля — 2 134 900 рублей.

«Люксовая» версия с примочками, вроде бесключевого доступа в салон, цифровой панели приборов Supervision и светодиодной оптики, обойдется покупателям минимум в 2 224 900 рублей.