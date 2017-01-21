Четыре модели KIA в России получили умную мультимедиа

Фото: KIA
С этого года сразу четыре модели корейского бренда стали оснащаться мультимедийно-навигационным комплексом нового поколения. Речь идет о кроссовере KIA Sportage, седане Optima, хетчбэке и универсале Cee’d.

Мирон Горин

Кроме того, в феврале начнутся продажи обновленного компактного кроссовера KIA Soul, который также порадует владельцев свежим головным устройством.

Кстати сказать, помимо расширенных возможностей навигации, мультимедиа может похвастать умением синхронизироваться с «айфонами» и прочими «андроидами», отображая на штатном тачскрине их основные функции.

Пользователям также доступны бесплатные сервисы, в частности, информирующие о пробках и помогающие найти ближайшие к месту расположения авто кафе, рестораны или АЗС.

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21 января 2017
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