Четыре модели KIA в России получили умную мультимедиа

Кроме того, в феврале начнутся продажи обновленного компактного кроссовера KIA Soul, который также порадует владельцев свежим головным устройством.

Кстати сказать, помимо расширенных возможностей навигации, мультимедиа может похвастать умением синхронизироваться с «айфонами» и прочими «андроидами», отображая на штатном тачскрине их основные функции.

Пользователям также доступны бесплатные сервисы, в частности, информирующие о пробках и помогающие найти ближайшие к месту расположения авто кафе, рестораны или АЗС.