В России стартовали продажи SsangYong Tivoli

В России автомобиль представлен в двух модификациях — стандартной и удлиненной XLV. Под его капотом устанавливается пока безальтернативный бензиновый двигатель eXGI объемом 1,6 л и мощностью 128 л.с., работающий в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Покупатель может выбрать между передним или полным приводом.

Уже в базе кроссовер получил шесть подушек безопасности — две фронтальные, две боковые и шторки. двухзонный климат-контроль. Автомобиль оснащен вентилируемым водительским сиденьем с электроприводом регулировок, обогревом передних кресел и руля, спинки второго ряда регулируются по наклону. Из прочих благ стоит упомянуть мультимедийную систему с сенсорным 7-дюймовым дисплеем и светодиодную подсветку салона. Объем багажника составляет от 423 до 720 л в зависимости от модификации.

Как рассказал генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов, компания SsangYong уверена в успехе, поскольку ее модельная линейка состоит из автомобилей класса SUV, который пользуется среди российских автолюбителей высоким спросом.

Напомним, некоторое время назад корейский автопроизводитель без особой огласки возобновил в России продажи кроссовера Actyon.