В России стали меньше платить штрафы

Полицейская статистика утверждает, что за 2016 год в России выписали больше штрафов, доля оплаченных осталась прежней, а перечисленных в бюджет денег оказалось гораздо меньше, чем годом ранее.

Максим Строкер

Согласно опубликованной ГИБДД официальной статистике, в 2016 году было вынесено около 87,1 млн. постановлений за нарушения ПДД. Общая сумма штрафа по ним составила 74,4 млрд. рублей. Это на 6,6% больше, чем годом ранее. Нарушители оплатили, как и годом ранее, около 70% наложенных на них взысканий. Однако общая сумма перечисленных в бюджет «штрафных» денег резко упала — с 50 млрд. рублей в 2015 до до 32,5 млрд. в прошлом году. Это связано с тем, что почти половина водителей-нарушителей (41,4 млн) воспользовались 50-процентной скидкой на уплату штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления.

Самым массовым поводом для штрафа, как и ранее, остался «превышение скорости». В 2016 таких протоколов было составлено около 53 млн. штук, на 3 млн. больше, нежели в 2015. На втором месте, с огромным отрывом от лидирующего нарушения, идут постановления «за не пристегнутый ремень» — практически столько же, сколько и годом ранее — около 2,8 млн. штук. Зато количество оформленных протоколов за езду без ОСАГО перепрыгнуло за 2016 года с седьмого на третье место — с 1 млн. в 2015 до 1,9 млн. в прошлом. Это даже больше чем за «езду по встречке» или «непропуск пешехода». По этим категориям как было, так и осталось — по 1,7 млн. протоколов за год. «За тонировку» оштрафовали чуть меньше — 1,4 млн. раз против 1,3 млн. в 2015 году.

Ряд экспертов уже успели прокомментировать взрывной рост штрафов за отсутствие ОСАГО почти двукратным увеличением стоимости полисов обязательной автогражданки. Якобы по этой причине люди отказываются от страхования своего авто. В этой версии, конечно, есть доля истины. Однако на самом деле главная причина происходящего не в этом, а в повальном саботаже страховыми компаниями продажи полисов в так называемых токсичных регионах. То есть там, где, как это преподносят пиарщики и лоббисты страховых компаний, свирепствуют банды «автоюристов». Официально в число «токсичных» попали Волгоградская, Мурманская, Архангельская, Ростовская, Челябинская, Ивановская область, Краснодарский крй, Башкирия и Татарстан.

То есть те места, где, с одной стороны, автоюристы помогают людям получить хоть какое-то возмещение по ОСАГО после ДТП. С другой стороны, именно сраховщики «на местах» намеренно создают дефицит полисов ОСАГО, делая вид, что их нет. Но как только автовладелец соглашается приобрести какую-нибудь дополнительную страховку или оплатить некий «агентский сбор» в размере 1500−2000 рублей, волшебным образом находится лишний бланк ОСАГО, или вдруг начинает работать интернет, или «отвисает» база данных РСА. Вот и приходится людям в регионах ездить, не покупая полис. Дошло до того, что негласный размер взятки сотруднику ГИБДД за неоформление протокола из-за отсутствия у водителя полиса ОСАГО в глубинке снизился, по слухам, с 500 до 200 рублей. Сотрудники ДПС же тоже местные, сами прекрасно понимают, что страховщики вконец обнаглели, а людям как-то ездить нужно…

штрафы, ПДД, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ГИБДД
26 января 2017
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