В России стали меньше платить штрафы

Согласно опубликованной ГИБДД официальной статистике, в 2016 году было вынесено около 87,1 млн. постановлений за нарушения ПДД. Общая сумма штрафа по ним составила 74,4 млрд. рублей. Это на 6,6% больше, чем годом ранее. Нарушители оплатили, как и годом ранее, около 70% наложенных на них взысканий. Однако общая сумма перечисленных в бюджет «штрафных» денег резко упала — с 50 млрд. рублей в 2015 до до 32,5 млрд. в прошлом году. Это связано с тем, что почти половина водителей-нарушителей (41,4 млн) воспользовались 50-процентной скидкой на уплату штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления.

Самым массовым поводом для штрафа, как и ранее, остался «превышение скорости». В 2016 таких протоколов было составлено около 53 млн. штук, на 3 млн. больше, нежели в 2015. На втором месте, с огромным отрывом от лидирующего нарушения, идут постановления «за не пристегнутый ремень» — практически столько же, сколько и годом ранее — около 2,8 млн. штук. Зато количество оформленных протоколов за езду без ОСАГО перепрыгнуло за 2016 года с седьмого на третье место — с 1 млн. в 2015 до 1,9 млн. в прошлом. Это даже больше чем за «езду по встречке» или «непропуск пешехода». По этим категориям как было, так и осталось — по 1,7 млн. протоколов за год. «За тонировку» оштрафовали чуть меньше — 1,4 млн. раз против 1,3 млн. в 2015 году.