Возобновлены поставки в Россию кроссовера SsangYong Actyon

Первое, что невольно привлекает внимание, так это явно завышенная цена «старой новинки». Самая «простая» модификация с передним приводом, двухлитровым бензиновым мотором и шестиступенчатой «механикой» обойдется покупателю в 1 169 000 рублей. Версия с тем же двигателем, шестиступенчатой автоматической коробкой и подключаемым полным приводом в комплектации «Premium» потянет на 1 990 000 рублей. Представители компании SsangYong полны оптимизма по поводу возвращения Actyon на российский рынок, но цены могут сильно подпортить картину продаж.

Также в нынешнем году в России ожидаются кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV. Стоит отметить, что в 2016 году автомобили южнокорейского производителя в России практически перестали продаваться: на 78% обвалился показатель реализации новых машин относительно 2015 года.