В ближайшем будущем кроссовер Toyota C-HR в России не появится

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители российского офиса, наряду с другими моделями Toyota, представленными на международном рынке, ООО «Тойота Мотор» рассматривает возможность вывода кроссовера C-HR на российский рынок. Однако окончательного решения по нему пока не принято.

Когда «паркетник» все же поступит в продажу, он получит пару бензиновых двигателей — 1,2-литровый турбированный мотор в 116 л.с. и более мощный 148-сильный «атмосферник» объемом 2 л, уже знакомый нам по седану Toyota Camry и кроссоверу RAV4. Коробка передач на выбор — шестискоростная «механика», либо вариатор.