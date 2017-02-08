Обновленный Porsche Macan проходит зимние тесты

Кроссовер получил небольшие обновления, но выглядит посвежевшим. Как предполагает издание Motor1, «Макан» может обзавестись теми же фонарями, что и модель 911 грядущего поколения — и чтобы не раскрывать раньше времени это дизайнерское решение, задняя оптика тщательно замаскирована. Вероятнее всего, машину оснастят более совершенной информационно-развлекательной системой и современным пакетом опций. Моторная линейка может получить новые более мощные агрегаты, однако об этом никакой информации пока нет. Ориентировочные даты премьеры обновленного кроссовера также не сообщаются.

Напомним, в настоящее время на российском рынке Porsche Macan представлен в шести версиях, самая доступная из которых обойдется покупателю от 3 512 000 рублей. Базовая модификация автомобиля оснащена четырехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л мощностью 252 л.с. и семидиапазонной автоматической коробкой передач.