Porsche отзывает единственный в России суперкар 918 Spyder

Как сообщает Росстандарт, в конструкции «ходовой» единственного на всю страну суперкара были использованы нижние рычаги, не соответствующие стандартам качества немецкой компании Porsche. Производителем было установлено, что на рычагах могут образоваться трещины, а значит работоспособность деталей может быть утрачена еще до окончания срока эксплуатации автомобиля. В рамках данной сервисной акции официальные дилеры Porsche меняют бракованные рычаги на новые, изготовленные из модифицированного материала.