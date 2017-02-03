Porsche 911 лишится атмосферных двигателей

Коснутся изменения и модели GT3, агрегат которой будет развивать мощность более 500 л.с. Двигатели Carrera и Carrera c литерой S за счет дополнительных 10−15 «лошадок» выйдут на уровень в 379 л.с. и 429 л.с. соответственно.

Новое поколение 911, премьера которого состоится в 2019 году, обзаведется моторами мощностью до 429 сил. Также предполагается, что годом позже автомобиль получит и гибридную модификацию.

Напомним, ранее стало известно, что уже в этом году дебютирует кроссовер Porsche Cayenne нового поколения.