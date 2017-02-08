Производство кроссовера Lamborghini Urus начнется в апреле

Фото: www.netcarshow.com
Lamborghini поставит на конвейер свой первый и пока единственный кроссовер в апреле, сообщило издание Motor1. А Стефано Доменикали, глава итальянской компании, подтвердил, что новый автомобиль получит название Urus.

Виктория Базылева

По словам г-на Доменикали подробная информация о новинке будет раскрыта в ближайшие недели. Он также рассказал, что тестовое производство модели начнется в апреле нынешнего года, а значит предсерийный образец автомобиля будет представлен в марте на Женевском моторшоу. Urus станет самым быстрым и мощным кроссовером, на котором благодаря обилию электронных ассистентов одинаково комфортно перемещаться как по ровным дорогам, так и по пересеченной местности.

Напомним, ранее стало известно, что новый автомобиль будет построен на модульной платформе MLB-Evo, а под его капот поместят бензиновый четырехлитровый битурбированный V8. Предполагается также производство гибридной версии.

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8 февраля 2017
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