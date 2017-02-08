Производство кроссовера Lamborghini Urus начнется в апреле

По словам г-на Доменикали подробная информация о новинке будет раскрыта в ближайшие недели. Он также рассказал, что тестовое производство модели начнется в апреле нынешнего года, а значит предсерийный образец автомобиля будет представлен в марте на Женевском моторшоу. Urus станет самым быстрым и мощным кроссовером, на котором благодаря обилию электронных ассистентов одинаково комфортно перемещаться как по ровным дорогам, так и по пересеченной местности.

Напомним, ранее стало известно, что новый автомобиль будет построен на модульной платформе MLB-Evo, а под его капот поместят бензиновый четырехлитровый битурбированный V8. Предполагается также производство гибридной версии.